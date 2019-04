Gastronomen stehen unter Strom

Die wachsende Elektromobilität macht auch vor den unterfränkischen Gastronomen nicht halt. Auf die Chancen und Risiken bei der Zurverfügungstellung geeigneter Ladestationen durch Hotels und gastronomische Betriebe wies Verbandsjustitiar Michael Schwägerl bei der Kreisversammlung des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Kreisstelle Kitzingen, hin. Das geht aus einem Presseschreiben hervor.

Einerseits seien Ladestationen ein tolles Marketinginstrument, anderseits müsse die Wirtschaftlichkeit dieser Systeme gewährleistet sein. Bezirksvorsitzender Heinz Stempfle ging auf die Bedeutung einer funktionierenden Gastronomie für den Erfolg der stetig wachsenden Tourismuszahlen in Franken ein.

Azubis zeigten gute Leistungen

Kreisvorsitzender Thomas Dauenhauer ließ im Jahresbericht noch einmal die Aktionen des Kreisverbandes, darunter Messefahrten, der Kreuzbergausflug sowie zahlreiche Fortbildungen, Revue passieren.

Erfreuliches konnte auch Ausbildungsbeauftragter Hubertus Kieser berichten: In den letzten Prüfungen hätten die Auszubildenden in den gastronomischen Bereichen wieder vermehrt gute Leistungen gezeigt, was laut Pressemeldung auch auf das Engagement der Ausbildungsbetriebe schließen lasse.

Keine Veränderung gab es bei den Neuwahlen. Thomas Dauenhauer wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Ihm zur Seite steht der erweiterte Vorstand mit Michael Seufert, Hubertus Kieser, Thomas Schneider und Claudia Schwanfelder.