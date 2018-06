Gastliche Fünf rühren Werbetrommel: Kulinarische Pressekonferenz

Drei fränkische Originale haben in ihrer Eigenschaft als Weindozentin, Gastronomin und Bäcker auf Initiative des touristischen Marketingverbunds „Die Gastlichen Fünf im Fränkischen Weinland“ die Presselandschaft in Hamburg erobert: Mit Hilfe einer Presseagentur vor Ort wurde erstmals eine weinkulinarische Pressekonferenz organisiert. Ziel sei es, die Vorzüge unserer Heimat zu präsentieren, erklärt Volkachs Tourismuschef Marco Maiberger als Geschäftsführer des Marketingverbunds. Da Heimatverbundenheit und Landerlebnis zwei wichtige Reiseanlässe für den innerdeutschen Tourismus sind, haben die Städte Dettelbach, Gerolzhofen, Iphofen, Kitzingen und Volkach ein Stück fränkische Heimat, repräsentiert durch drei fränkische Originale, in eine Koch-Event-Lokalität in Hamburg gebracht. Es wurde mit der Gastronomin Heike Braun gekocht; die Weindozentin Martha Gehring brachte Frankenwein ins Spiel und Axel Schmitt gab sein Wissen rund um die fränkischen Brotspezialitäten preis. Insgesamt präsentierten die fünf touristischen Städte rund drei Stunden ihre fränkische Heimat in der Hansestadt. Die Gastlichen Fünf planen für 2019 weitere kulinarische Pressekonferenzen in Großstädten für die Fachpresse.