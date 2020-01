Gastliche Fünf: Vier von fünf Bürgermeistern wechseln

Rückblick und Ausblick gehörten zur Jahresgesprächsrunde des Marketingverbunds „Gastliche Fünf im Fränkischen Weinland“ in Iphofen. Die Städte Dettelbach, Gerolzhofen, Kitzingen, Iphofen und Volkach haben seit 23 Jahren ihre bundesweiten Marketingaktivitäten in diesem Verbund gebündelt, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt.

Bei der jüngsten Gesprächsrunde in Iphofen standen auch die Verabschiedung von drei Bürgermeistern und einer Bürgermeisterin auf der Tagesordnung. Mit Oberbürgermeister Siegfried Müller (Kitzingen), Bürgermeister Josef Mend (Iphofen), Bürgermeister Peter Kornell (Volkach) und Bürgermeisterin Christine Konrad (Dettelbach) treten vier von fünf Mandatsträgern im März nicht mehr zur Kommunalwahl an. Einzig Bürgermeister Thorsten Wozniak (Gerolzhofen) steht erneut zur Wahl.

Naturerlebnis und kulinarischer Genuss im Mittelpunkt

Marketingverbund-Geschäftsführer Marco Maiberger bedankte sich für die stets vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit über mehrere Amtsperioden hinweg. Auch 2019 hatten die Gastlichen Fünf im Fränkischen Weinland ihre Kräfte gebündelt, um unter anderem in verschiedenen Print-Publikationen zu werben. Schwerpunkte waren dabei das Naturerlebnis und der kulinarische Genuss, welche alle fünf Städte über zwei Landkreisgrenzen hinweg zu bieten haben, so das Schreiben weiter.

Gemeinsam wurden auch drei Fortbildungen für die Mitarbeiter der Touristinformationen initiiert. Alles in allem arbeiten knapp 40 Mitarbeiter in den fünf Touristinformationen. Im Messebereich war der Marketingverbund bereits zum 14. Mal in Bremen zur Urlaubsmesse „Reiselust“ mit einem eigenen Stand vertreten. 2020 werden die Gastlichen Fünf die deutsche Partnerregion der Messe sein, die jedes Jahr rund 40 000 Besucher anlockt.

Jeder der fünf Orte habe im vergangenen Jahr neben den Personalkosten rund 11 000 Euro Werbegelder in den gemeinsamen Marketingtopf gesteckt. Auf der Ideenliste für die kommenden Jahre steht unter anderem eine Carsharing-Kooperation.