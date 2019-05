Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Gastfamilien für Schüler gesucht

Für ein Gastschülerprogramm am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach werden noch Gastfamilien gesucht. Die meisten der 16- bis 17-jährigen Schüler kommen aus Italien, einige auch von der tschechischen Partnerschule des EGM in Kremsier und verfügen über gute Deutschkenntnisse, die sie hier weiter vervollkommnen möchten. Das Programm beginnt am 27. Juni. und dauert bis zum 12. Juli. Die Gastfamilien erhalten laut Mitteilung eine Aufwandsentschädigung von 25. Euro pro Tag.