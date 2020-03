Kitzingen vor 1 Stunde

Gastfamilien für Austauschschüler gesucht

Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment erwartet im August rund 150 internationale Jugendliche, die für drei bis zehn Monate einen Schüleraustausch in Deutschland machen. Seit mehr als 85 Jahren setzt sich der Verein dafür ein, Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen herzustellen und trägt so dazu bei, dass Vorurteile abgebaut werden und gegenseitiges Verständnis gefördert wird. Für die Jugendlichen, die im Sommer nach Deutschland kommen, werden aktuell Gastfamilien gesucht, heißt es in einer Pressemitteilung.