Gartenzeichen-Ausstellung: Der Blick ins Paradies

„Was ist Deine Vorstellung vom Paradies?“ – mit dieser Frage setzen sich 20 großformatige Fotografien im Schlosspark auf dem Schwanberg auseinander. Am Samstag, 30. Juni, wird die Ausstellung im Rahmen der Gartenzeichen Kitzinger Land eröffnet.

Unter dem Motto „Garten Eden – Paradise lost„ werden dort Fotografien gezeigt, die sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen. Im Rahmen einer Ausschreibung wurden Fotografen deutschlandweit dazu aufgerufen, sich dem Thema Paradies aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu nähern.

Eine Fachjury hat aus den 140 Einsendungen 20 Fotografien ausgewählt, die als großformatiger Foto-Parcours im Schlosspark gezeigt werden. Der von Alexander Graf zu Faber-Castell angelegte Schlosspark ist schließlich ein bedeutendes Zeugnis der Gartenkunst des letzten Jahrhunderts und somit der passende Rahmen für diese Ausstellung im Gartenzeichen-Jahr, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Fotoausstellung ist vom 30. Juni bis zum 29. Juli kostenlos auf dem Schwanberg zu entdecken. Die Vernissage der Ausstellung mit musikalischer Untermalung durch den Kitzinger Gospelchor „Get on Board“ findet am Samstag, 30. Juni, um 15.30 Uhr am Neptunbrunnen statt.