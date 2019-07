Gartentour mit dem katholischen Frauenbund

Die Gartentour des katholischen Frauenbundes Dettelbach führte nach Schwarzenau in die Gärten von Familie Röder, Michel und Sauer, so die Mitteilung des Frauenbunds. Das alte Gehöft wo die frühere Schmiede in Schwarzenau war, haben Sandra und Holger Röder liebevoll restauriert, umgebaut und zu ihrem Zuhause gemacht. In den noch erhaltenen Gemäuern ist der Laden „klein aber fein“ ein Blickfang. Er ist mit liebevollen, meist selbst hergestellten, praktischen, nützlichen Artikeln zu bestaunen. Einen Abstecher machten sie in Anita Michel`s großem Gartenparadies, mit idyllischen Sitzecken und dekorierten Winkeln. Bei Thomas und Marion Sauer besichtigten die Teilnehmer den Bauerngarten, der von ihren drei Gänsen bewacht und in der Nähe vom Main lag. Der danebenliegende eigene See lädt zum Träumen ein. Hinter dem verschlossenem Hoftor versteckte sich eine grüne Oase. Es gab viele Kübelpflanzen, kleine Bäumchen unter denen man Schatten suchen und sich entspannen konnte. In entspannter Atmosphäre klang der Nachmittag aus.