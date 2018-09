Markt Einersheim vor 1 Stunde

Gartenmauer beschädigt

Am Donnerstagnachmittag rangierte ein ortsfremder 45-jähriger Lkw-Fahrer rückwärts in der Frankenbergstraße in Markt Einersheim. Dabei schrammte er mit seinem Lkw an einer Gartenmauer entlang und beschädigte den dazugehörigen Zaun. Schaden laut Polizeibericht: 1700 Euro.