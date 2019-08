Wiesentheid vor 1 Stunde

Gartenhaus beschädigt

Zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 11.35 Uhr, ereignete sich in der Eisenbergringstraße in Wiesentheid eine Sachbeschädigung, heißt es im Polizeibericht. Unbekannte Täter beschädigten die Doppelverglasung eines Gartenhauses in der Nähe der dortigen Nikolaus-Fey-Schule. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.