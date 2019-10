Rüdenhausen vor 1 Stunde

Gartenfiguren gestohlen

Am vergangenen Wochenende wurden, laut Polizeibericht, in der Bachstraße, in Rüdenhausen, vor einem Wohnanwesen zwei Gartenfiguren gestohlen. Bei den Gegenständen handelt es sich um eine Porzellankatze, welche liegend dargestellt ist und einer Perserkatze ähneln soll und um einen Hund aus Hartplastik, der etwa 50 Zentimeter groß, schwarz und wie ein Labrador dargestellt ist. Der Wert der Gartenfiguren beträgt etwa 250 Euro.