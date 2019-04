Garagenmietern in der Jahnstraße gekündigt

Im Januar hatte der Rödelseer Gemeinderat beschlossen, den Mietern der Garagen in der Jahnstraße zu kündigen, die Kündigungen wurden Ende März zugestellt. Grund dafür ist, dass sich die Gemeinde in der Ecke ein neues Verkehrskonzept überlegen möchte und deshalb zunächst die Rechtssicherheit über die Liegenschaften dort braucht. Einer der Mieter, Benno Müller, war nun in der Sitzung anwesend und machte seinem Unmut Luft.

Er bat darum, solche Entscheidungen künftig den Betroffenen zuerst mitzueilen, zudem erschließe sich ihm der Grund nicht, warum die Garagen dort weg sollten. Bürgermeister Burkard Klein entgegnete, dass noch gar nicht sicher sei, dass die Garagen abgerissen werden. Einen konkreten Plan für die Ecke gebe es noch nicht. Die Gemeinde werde das Gespräch mit den Anliegern suchen, um gemeinsam eine für alle verträgliche Lösung zu finden. Das werde aber erst im Spätsommer stattfinden.

Stellplätze am Bauhof sollen Ortsmitte entlasten

Weiter vorangetrieben wird auch die Errichtung einer Stellplatzfläche am Bauhof. Die Wiese dort wird schon jetzt bei Veranstaltungen als Parkplatz genutzt und soll nun mit Rasen, Schotterrasen, Bäumen und Holzbarrieren geordnet werden. Rund 41 000 Euro veranschlagt das Planungsbüro dafür. Dazu kommt allerdings die wohl notwendige Sanierung der Brücke über den Rödelbach.

Allein dieses Jahr sind im Rödelseer Haushalt 65 000 Euro dafür eingestellt, weitere 50 000 jeweils in den kommenden beiden Jahren. Über die Dorferneuerung wurde der Gemeinde eine Förderung in Höhe von 50 bis 65 Prozent in Aussicht gestellt. Mit dem Projekt will die Gemeinde die Ortsmitte entlasten, ist man doch vom künftigen Parkplatz mit wenigen Schritten mitten im Dorf.

Die "barrierefreie Ortsmitte" wird bis zum Rödelseer Frühling weitgehend fertiggestellt sein, lediglich die Bepflanzung erfolgt erst danach. Insgesamt sind nach den Worten des Bürgermeisters rund 300 000 Euro Mehrkosten entstanden. Für die Mehrkosten hat das Amt für ländliche Entwicklung keine zusätzliche Förderung in Aussicht gestellt.

Keine Förderung mehr für Kindergartenkinder

Seit dem Jahr 2007 fördert die Gemeinde Rödelsee Familien, die mehrere Kinder im Gemeindekindergarten betreuen lassen mit vergünstigten Beiträgen. Da nun seit April die bayerische Staatsregierung für alle Kinder von drei bis sechs Jahren die Kindergartenzeit mit 100 Euro im Monat je Kind bezuschusst, hat sich die Gemeinde entschlossen, ihre Förderung einzustellen. Für Kinder unter drei Jahren tritt dies in Kraft, sobald auch hier die Förderung durch den Freistaat beginnt, voraussichtlich ab 2020.