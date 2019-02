Kleinlangheim vor 1 Stunde

Garagenbrand: Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser verhindert

Ein schnell am Einsatzort befindliches Großaufgebot der Feuerwehr hat am Samstagmittag bei einem Garagenbrand in Kleinlangheim ein Übergreifen der Flammen auf zwei angrenzende Wohnhäuser verhindert.