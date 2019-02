Gaibacher Schulmannschaft holt Kreismeisterschaft

Höchst motiviert fuhren die Mädchen der Schulmannschaft des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach in das Hallenbad nach Iphofen, um dort an der Schulmeisterschaft des Kreises Kitzingen im Bereich Schwimmen teilzunehmen. Die Schülerinnen absolvierten die Disziplinen 50 Meter Rücken, 4 mal 50 Meter Lagenstaffel, 50 Meter Brust sowie die 50-Meter-Freistilstaffel in unterschiedlichen Besetzungen und konnten dabei mit sehr guten Zeiten punkten, teilt die Schule mit. Die Trainerin, Sportlehrerin Elena Marold, feuerte ihre Schützlinge lautstark vom Beckenrand an und sorgte damit für die nötige Unterstützung. Insgesamt errang die Schwimmmannschaft des Franken-Landschulheims den 1. Platz knapp vor dem Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen und zog damit in den Wettbewerb um die Bezirksmeisterschaft ein.