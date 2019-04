Volkach vor 1 Stunde

Gaibacher Gespräche zu den Grundrechten

Die unter der Federführung von Martin Redweik (Franken-Landschulheim Schloss Gaibach) und Sabine Holst-Steppat (Leiterin der Volkshochschule Volkach) organisierten „Gaibacher Gespräche“ fanden dieses Mal – passend zum Thema „Grundrechte“ – im geschichtsträchtigen Konstitutionssaal des Gaibacher Schlosses statt. Bei einer Autorenlesung stellte Georg M. Oswald sein kürzlich erschienenes Sachbuch „Unsere Grundrechte“ vor. Der Autor zeigte auf, dass unsere Grundrechte alles andere als selbstverständlich sind, heißt es in einer Pressemitteilung. Gerade in Zeiten, in denen Rechtspopulismus wieder salonfähig wird, sei es wichtiger ist denn je, diese zu schützen. Dass Demokratie gerade auch vom Widerstreit der Meinungen lebt, zeigte sich in der anschließenden lebhaften Diskussion, an der sich die Besucher der Veranstaltung, unter ihnen auch zahlreiche Oberstufenschüler des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach, rege beteiligten. Eine Abrundung des Abends war die Signierstunde durch Georg M. Oswald an einem Stand der Volkacher „Bücherblume“, organisiert von Sabine Kiesel. Im Bild (von links) die stellvertretende Schulleiterin Petra Sokol-Pemöller, die Initiatoren der Gaibacher Gespräche Martin Redweik und Susanne Holst-Steppat, Sabine Kiesel von der „Bücherblume“ in Volkach sowie Autor Georg M. Oswald.