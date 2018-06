Gabelzinken verursacht Unfall

Aus ungeklärter Ursache löste sich von der Gabel eines Radladers, der auf einem Tieflader transportiert wurde, am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 8 in Kitzingen ein Zinken und fiel auf die Fahrbahn. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Der Schaden an ihrem Auto beläuft sich laut Polizei auf 2500- Euro.