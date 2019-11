Marktbreit vor 1 Stunde

GOK spendet 10 000 Euro an Vereine

Große Freude herrschte am Donnerstagnachmittag im Konferenzraum der Marktbreiter Firma GOK bei den Verantwortlichen des Sportclubs Marktbreit (SCM) und des Turnvereins Ochsenfurt (TVO), als Firmenchef Dieter Kleine jeweils einen Scheck in Höhe von 5000 Euro überreichte. Damit setzt GOK eine seit fast 20 Jahren währende Tradition fort, anstelle von Weihnachtsgeschenken an die Geschäftspartner, Institutionen aus dem sozialen, kirchlichen oder gesellschaftlichen Bereich mit einer Spende zu bedenken. Die Firma bleibe in der Region, so Geschäftsführer Gerald Unger, denn rund 80 Prozent der Mitarbeiter der Firma kommen aus einem Umkreis von 20 Kilometern um Marktbreit. Der SCM, so Vorsitzende Karin Bradenstein, werde die Spende für die Erneuerung der Flutlichtanlage verwenden und im TVO, so Steffen Krämer, sind die Mittel eine willkommene Unterstützung der Kinder- Jugendarbeit des Vereins.