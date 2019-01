Fußgängerin übersehen

Am Montagabend war ein 79-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Kaiserstraße in Kitzingen unterwegs. An der Einmündung zum Krainberg bog er nach links in die Straße ein. Dabei übersah er eine Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte. Die 52-jährige Frau wurde frontal erfasst und fiel auf die Fahrbahn. Glücklicherweise erlitt die Fußgängerin durch den Aufprall und Sturz keine schwereren Verletzungen, berichtet die Polizei. Sie wurde zur ärztlichen Behandlung in die Klinik Kitzinger Land gebrachtt. Am Auto entstand kein Schaden.