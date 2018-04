KITZINGEN vor 2 Stunden

Fußgänger mit Fahrrad gestürzt

Wegen seines starken Alkoholgenusses stürzte am späten Montagabend ein 67-jähriger Mann beim Schieben seines Fahrrades auf dem Gehsteig in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen, vermutet die Polizei. Dabei zog er sich laut Polizeibericht leichte Kopfverletzungen zu und musste in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden.