Fußgänger berührt und davongefahren

Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi A 4 fuhr am frühen Montagmorgen in der Alten Abtswinder Straße in Wiesentheid auf einer Stichstraße. Beim Abbiegen in die Alte Abtswinder Straße blieb er mit dem rechten Außenspiegel seines Autos am Rollator eines 70-jährigen Mannes hängen. Der Rentner stürzte samt Rollator zu Boden und blieb glücklicherweise unverletzt. Am Rollator entstand jedoch Schaden von 100 Euro. Der Audi mit dem Teilkennzeichen KT-… 525 fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.