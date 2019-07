Kitzingen vor 1 Stunde

Fußgänger auf die Hörner genommen

Eine 30-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend in Kitzingen, an der Einmündung Schwarzacher Straße zur Balthasar-Neumann-Straße, einen Fußgänger angefahren, der gerade den Fußgängerüberweg überqueren wollte. Laut Polizeibericht erlitt der 19-Jährige durch den Aufprall leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.