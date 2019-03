Funkturm wird neu errichtet

Bei zwei Gegenstimmen erteilte der Gemeinderat Seinsheim sein Einvernehmen zum Neubau eines Funkturms auf Iffigheimer Gemarkung. Laut Bürgermeister Heinz Dorsch soll der Mast 41 Meter hoch werden. Antragsteller ist die Deutsche Funkturm GmbH Nürnberg.

Einvernehmen gab es auch für die Bauanträge zu Sanierungsarbeiten an einem Scheunengebäude in Seinsheim und zum Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Garage, Carport und Geräteraum in Wässerndorf. Bevor der Rat eine Entscheidung über die Bauvoranfrage zur Dacherneuerung auf einer Scheune in Seinsheim trifft, soll nochmals darüber nachgedacht werden. Der Bauwerber möchte künftig ein Pultdach statt eines Satteldaches haben, was mit einer Erhöhung der Mauer verbunden ist. Im Gemeinderat sieht man hier eine Störung des Ensembles. Auch mit dem Landratsamt soll über eine Lösung vorab geredet werden.

Die überörtliche Rechnungsprüfung durch die staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes habe keine Beanstandungen ergeben, berichtete Bürgermeister Heinz Dorsch. "Wir sind gelobt worden, dass wir uns finanziell erholt haben", sagte Dorsch.