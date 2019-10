Füttersee vor 1 Stunde

Füttersee feiert Kirchweih

Der Geiselwinder Ortsteil Füttersee feiert am kommenden Wochenende seine Kirchweih. Die Veranstaltungen finden, laut einer Pressemitteilung, jeweils im Schützehaus statt. Los geht es am Freitag, 11. Oktober, ab 19.30 Uhr, mit Musik von „Oh!Bama unplugged.“ Am Samstag, 12. Oktober, gibt es ab 20 Uhr Unterhaltung und Tanz mit „Lucky Music“; der Eintritt beträgt fünf Euro.