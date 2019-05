Fürstin berührte die Herzen der Frauen

Die erste Vorsitzende des Katholischen Frauenbundes Dettelbach, Elisabeth Rost, begrüßte im vollbesetzten Pfarrheim die interessierten Frauen. Nach einem köstlichen Sektfrühstück referierte die bereits im Jahr 1930 geborene Marie-Louise Fürstin zu Castell-Castell über Vergebung. Die Fürstin, die 32 Enkeln und 41 Urenkeln hat, fesselte alle Frauen mit ihren gelebten Erfahrungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Frauenbundes. Sie gab Einblick in das, was ihr Leben prägte: „Den Glauben an Jesus Christus, der uns Vergebung ermöglicht – mit uns selbst, den Menschen und mit Gott.“ Wie auch in ihrem Buch „Vergebung, Versöhnung, Heilung“ berichtete sie über ganz persönliche Erfahrungen mit der heilsamen Liebe Gottes, mit Vergebung und Neuanfang. Sie gab tiefe geistige Einsichten weiter, die während vieler gesegneter, aber auch umkämpfter Jahre gesammelt hatte.