Für die Ostertage herausgeputzt

Das Team um Ortsbäuerin Ute Mulzer hat wieder den Osterbrunnen in Westheim prächtig geschmückt, heißt es in einer Mitteilung. An der Aktion beteiligt haben sich (von links) Marianne Brand, Liane Kuhstrebe, Ingrid Kuhstrebe, Ute Mulzer, Moritz Grau,Christine Wolf, Angelika Krauß, Gertie Kreuzer, (vorne) Esther und Kilian Kuhstrebe.