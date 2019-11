Kitzingen vor 42 Minuten

Für die Gewinnerin geht’s hoch hinaus

Über 400 Personen machten mit bei der Verlosung am Tag der offenen Tür am Landratsamt. Nun erhielten die Gewinner ihren Preis von Landrätin Tamara Bischof, heißt es in einer Pressemitteilung. „Als Anreiz, komplett alle Angebote an diesem Tag zu besuchen, haben wir einen Rundgang organisiert“, erklärt Bischof. Dieser führte an allen Ausstellern vorbei und die Teilnehmer konnten sich 5 Klebepunkte abholen. Neben einem kleinen Sofortgewinn, konnten die Besucher auch am Gewinnspiel teilnehmen.