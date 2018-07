Für die Deutschen Titelkämpfe gerüstet

Mit drei Gold-, einer Silber- und drei Bronzemedaillen kehrten dieser Tage die Top- Schützen des SV/DJK Sommerach von den Bayerischen Titelkämpfen in München- Hochbrück zurück.

Überragender Athlet war erneut Julian Gebauer, der gleich zweimal in seiner Parade-Disziplin „laufende Scheibe 10 Meter“ auf dem Siegerpodest ganz oben stand. Gebauer siegte in der Jugendklasse mit hervorragenden 535 Ringen und wurde mit diesem Ergebnis nur vom Sieger der Herrenklasse Sebastian Zeh (er ist aktuelles Mitglied der Herren-Nationalmannschaft) überboten. Zeh erreichte 556 Ringe.

Eine weitere Goldmedaille sicherte sich das 15-jährige, zur Nationalmannschaft gehörende Schützentalent in der Kategorie „Laufende Scheibe 10 Meter Mix“, wo er mit 341 Ringen die Bayernauswahl- Akteure Julius Jung (333) und Paul Rost (322) von der SG Kronach auf die nächsten Plätze verwies.

Auf dem Treppchen ganz oben stand auch Eva Maria Östreicher, die im Mix-Wettbewerb „Laufende Scheibe 10 Meter“ Carolin Mößlang vom SV Engelwarz (Oberallgäu) das Nachsehen gab. Jubeln durfte auch die Schülermannschaft der Sommeracher Schützenabteilung, die sich in der Besetzung Anne Braun , Franziskus Braun und Toni Schwanfelder Rang „2“ sicherte und sich in der Endabrechnung lediglich dem Nachwuchsteam aus Birkenfeld beugen musste.

Spannend war schließlich der Wettkampf im Herren- Einzel, Disziplin „laufende Scheibe 10 Meter“. Hier vertrat Eva Maria Östreicher die Sommeracher Farben und belegte mit einem Vorkampfergebnis von 525 Ringen zunächst Platz „2“. Beim Medaille-Match zog sie gegen Felix Hörning aus Birkenfeld mit vier zu sechs Punkten den Kürzeren. Den Gewinn der Bronzemedaille entschied Östreicher im Duell gegen Thomas Klöpf von der SV Weitnau-Gerholz mit sieben zu fünf Punkten für sich.

Und mit zwei weiteren Bronzemedaillen traten die Sommeracher Schützen am vergangenen Sonntag die Heimreise an. Zum einen war dies die Juniorenmannschaft des SV/DJK Sommerach mit Simon Breitschopf, Marvin Lamer und Peter Troll sowie die Mix- Mannschaft in der Besetzung mit Eva Maria Östreicher, Julian Gebauer und Peter Troll. Auch diese Medaillen wurden in der Disziplin „Laufende Scheibe“ erkämpft.