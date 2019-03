Für die Besten in Unterfranken geht der Wettbewerb weiter

Der Wettbewerb Landwirtschaft der Deutschen Landjugend in Schwarzenau verlangt von den Jugendlichen viel in Theorie und Praxis. Beim Geschicklichkeitstest müssen die Jugendlichen am meisten praktische Erfahrung und Präzision vorweisen. Der Motor wird angelassen, die Gabel des Schleppers schiebt sich langsam unter die Palette, auf der ein Eimer voll Wasser steht. Dabei darf kein Wasser verloren gehen, schon die erste Schwierigkeit. Im Wettlauf gegen die Zeit müssen die Teilnehmer den Schlepper samt Palette und Eimer mit viel Behutsamkeit zwischen den Hütchen durchlenken. Die größte Hürde war das Hindernis am Ende, die Geschwindigkeit wird verlangsamt, nur ein Rad darf aufsetzen, um möglichst wenig Wasser zu verschütten.

Lukas Bremer aus Schwarzach sagte, dass er sich auf den Praxistest nicht direkt vorbereitet habe. „Den Schlepper mit Palette zu fahren, erfordert aber viel Gefühl und Erfahrung, die man sich über die Jahre angelernt hat.“Genauigkeit bei der Arbeit mit Maschinen und Geräten mussten die Lehrlinge und Fachschüler auch beweisen. Genau hingeschaut haben sie in der Scheune. Dort stand ein Schlepper mit Arbeitsmaschinen und die Teilnehmer sollten die Betriebs- und Verkehrssicherheit prüfen. Die Prüfer fragten nach, ob sie den rechtlichen und ökologischen Rahmen für die Benutzung des Schleppers kennen.

Die Saatgutbestimmung fiel den Wettbewerbern schwer

Am Schwierigsten fiel es den Wettbewerbern an der nächsten Station verschiedene Sämereien namentlich zu bestimmen. Christoph Müller aus dem Landkreis Bad Kissingen sagte: "Bei der Saatgutbestimmung stand viel Außergewöhnliches da, was ich noch nie gesehen habe, auch wenn wir es auf den Lehrgängen behandelt hatten". Auch Johannes Haubenreich aus Geiselwind bestätigte, dass es viele Sämereien im Betrieb so nicht gäbe. Von der Scheune geht es raus auf den Acker. Dort zogen die Jugendlichen in Arbeitskleidung sogar selbst Bodenproben und analysierten diese.

Was müssen die angehenden Landwirte theoretisch leisten?

Die Jugendlichen stellten sich Fragen des Allgemeinwissens in den Bereichen Politik und Gesellschaft, Wirtschaft und Naturwissenschaften sowie berufsbezogenen Fragen. Die Teilnehmer erzählten, dass zum Beispiel nach den deutschen Bundeskanzlern oder Abkürzungen für landwirtschaftliche Begriffe gefragt wurde. Bei einzelnen Fragen rätselten die Teilnehmer und tuschelten nach dem Test, aber insgesamt soll die schriftliche Prüfung nicht zu schwer gewesen sein. Zusätzlich zu der schriftlichen Prüfung mussten alle einen Vortrag halten, die Lehrlinge zum Thema Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft und die Fachschüler über Artenschutz in der landwirtschaftlichen Fläche, so berichtete die Ausbildungsleiterin Anne Lutz. Der Vortrag kostete die Jugendlichen am meisten Zeit in der Vorbereitung.

Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft

Lukas Bremer aus Schwarzach sagte, dass sie bei den Vorträgen zur Öffentlichkeitsarbeit vor allem auf den Strukturwandel eingehen mussten. Er beschäftigte sich gerne mit dem Thema, weil "die Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft immer wichtiger wird. Das Image der Landwirtschaft leidet momentan und muss deshalb noch stärker als vorher verbessert werden."

Wer nahm teil?

Der Berufswettbewerb Landwirtschaft der Deutschen Landjugend fand am Dienstag im Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Schweinehaltung in Schwarzenau statt. Das Motto lautete "Grüne Berufe landgemacht-Qualität. Vertrauen.Zukunft." 39 Teilnehmer in zwei verschiedenen Leistungsklassen bewiesen ihr Fachwissen und handwerkliches Geschick. 20 Lehrlinge traten an, von denen sich die jeweils zehn Besten der Berufsschule Ochsenfurt und Schweinfurt beim Kreisentscheid qualifiziert hatten sowie 19 Fachschüler des ersten Semesters der Landwirtschaftsschule Schweinfurt.

Die Fachschüler der Meisterschule Schweinfurt lösten die Praxisaufgaben in Zweierteams, die Lehrlinge wurden einzeln geprüft. Eine Teilnehmerin aus Geiselwind, Elisabeth Raber, findet, dass die Zweierteams eine gute Lösung seien, um die Fachschüler zu prüfen. "Das motiviert mehr, jeder weiß etwas und man ergänzt sich gut. Die Zusammenarbeit gelingt." Das beste Zweierteam und die zwei besten Lehrlinge dürfen am 10./11. April 2019 am Landesentscheid an der Landwirtschaftlichen Lehranstalt in Triesdorf teilnehmen. Hier entscheiden die Prüfer, wer in den Sparten Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Hauswirtschaft zur Elite des bayerischen Nachwuchs in den Grünen Berufen gehört. Im Anschluss geht es für Bayerns Spitzenleute weiter zum Bundesentscheid, der vom 2. bis 6. Juni 2019 an mehreren Standorten in der Region Ammersee stattfinden wird.