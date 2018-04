Für das Notwohngebiet: Sofort-Maßnahmen beschlossen

Drei Sofort-Maßnahmen sollen die prekäre Situation im sogenannten Notwohngebiet in der Egerländer Straße und Tannenbergstraße im Stadtteil Siedlung verbessern. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Somit soll nicht erst die Erstellung und schrittweise Umsetzung eines externen Konzeptes zur zukünftigen Obdachlosen- und Wohnungslosenarbeit abgewartet werden, das nach einem Antrag der KIK-Fraktion am 1. Februar im Stadtrat beschlossen wurde. Dieses Vorgehen beschloss der Stadtrat mit großer Mehrheit. Nur Uwe Hartmann (Bayernpartei) stimmte dagegen.

Warmes Wasser

Alle Wohnungen, die derzeit nur über kaltes Wasser verfügen, erhalten einen Warmwasseranschluss. Hierzu werden sie mit Durchlauferhitzern nachgerüstet. Bei einem Beginn des Einbaus im Juli könnte die Installation bis Ende Oktober in allen 40 Wohnungen abgeschlossen sein. Die geschätzten Kosten von 50 000 bis 70 000 Euro sind bereits im Haushalt vorgesehen.

Sozialarbeiter

So bald wie möglich soll ein in Vollzeit angestellter Sozialarbeiter seine Tätigkeit vor Ort aufnehmen. Da in der Verwaltung keine Fachkompetenz für eine solche Aufgabe vorhanden ist, wird sie an einen freien Träger übertragen. Die Stelle soll zunächst befristet ausgeschrieben werden, um später die Erkenntnisse des externen Konzepts umsetzen zu können. Bereits vor Ostern fand hierzu eine Besprechung mit den kirchlichen Trägern Caritas und Diakonie statt, Anfang Mai soll eine konkrete Aufgabenstellung vor Ort erarbeitet werden.

Start ist offen

Oberrechtsrätin Susanne Schmöger konnte die Frage Elvira Kahnts (SPD) nicht beantworten, wann die soziale Betreuung starte. Dies hänge davon ab, wie schnell sich jemand finde und ab wann er verfügbar sei. Der Arbeitsmarkt im sozialen Bereich, das hätten die Träger bestätigt, sei derzeit dünn.

Hausmeister

Zudem soll ein vor Ort präsenter und in Vollzeit bei der Stadt angestellter Hausmeister die bereits im Notwohngebiet tätigen Mitarbeiter der Stadt und der Bau GmbH unterstützen und entlasten. Er soll für Unterhalt und Instandsetzung der vier Gebäude sorgen und deren Außenanlagen pflegen.

„Wir sind sehr froh, dass es jetzt mit großen Schritt vorangeht“, kommentierte Bianca Tröge (Ödp) als Referentin für Soziale Stadt und Stadtteilförderung die beschlossenen Maßnahmen. Stefan Güntner (CSU) vermisste weiter die klare Trennung zwischen Mietern und Obdachlosen. Schmöger entgegnet, dass die Trennung nicht als Sofortmaßnahme geeignet sei, da dies ein wesentlicher Bestandteil des zu erarbeitenden Konzeptes sei.

Ein Kümmerer

Andrea Schmidt (parteilos) begrüßte die Initiative seitens der Stadt, die schwierige Situation verändern zu wollen. Sie regte an, dass ein Hausmeister dort auch als Kümmerer auftreten müsse, da ihm nicht nur handwerkliche Probleme begegnen würden.