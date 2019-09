Für Kleine ganz groß: Bunt begeistert am Spielplatz in Laub

Dem Fußballspiel des großen Sohnes zuschauen und gleichzeitig dessen jüngere Geschwister auf dem Wipptier im Auge behalten: In Laub ist das gar kein Problem. Denn in dem Prichsenstädter Ortsteil liegt der Spielplatz direkt neben dem etwas höher gelegenen Sportplatz der Spielvereinigung (SpVgg) Laub. Und von oben hat man einen guten Blick auf das eher kleine Areal, das aber mit einer guten Ausstattung punktet.

Die beiden gelb-blau-roten Rutschen in unterschiedlichen Längen erinnern eher an den Urlaub in südlichen Ländern. Zu empfindlich, was Hitze betrifft, sollte man auch am Spielplatz in Laub nicht sein. Zwar beschattet ein Sonnensegel den Sandbereich, doch Bäume sind leider Mangelware. Aber was soll's, wenn im Auto "Der Herbst ist da" angestimmt wird, darf es bei kühleren Temperaturen ruhig sonnig sein zwischen Karussell und großem Spielturm.

Kiste mit Sandspielsachen für alle

In dessen Erdgeschoss versteckt sich eine gut gefüllte Kiste mit Sandspielsachen, der Beschriftung nach Eigentum der Spielvereinigung. Positiv fällt dabei der gepflegte Zustand aller Spielgeräte auf, auch der Sand ist selten so sauber wie in Laub. Und schwuppdiwupp sind die Schuhe ausgezogen, die Kinderfüße darin vergraben – und die übersichtliche Größe der Anlage völlig egal.

Ist der Sandkuchen verzehrt, wartet eine Fahrt auf dem gelben Motorrad, ein Hingucker neben dem Standard-Wipptier und der Wippe. Wer eine rasante Runde auf dem Karussell bevorzugt, kann diese auch noch drehen. Die Eltern bolzbegeisterter Kinder sollten zudem einen Ball dabei haben, denn die riesige Rasenfläche neben dem Spielplatz ist perfekt zum Rennen und Kicken. Schließlich gibt's nur wenige Meter entfernt eine Tischtennisplatte.

Dank dieser Möglichkeiten dürfte das Gelände auch ältere Mädchen und Buben erfreuen, ansonsten ist es vor allem für Kindergartenkinder ein wunderbarer Spielplatz. Zum Glück der Eltern – und das Urlaubsgefühl aus dem Süden – fehlt allerdings die Eisdiele. Und das Meer.

Jeder Ort im Landkreis hat mindestens einen Spielplatz. Doch warum immer auf den gleichen gehen? Für mehr Abwechslung sorgt eine Serie von Artikeln, in der Spielplätze im Kitzinger Land vorgestellt werden.

Teil 1: Matschen und Skaten am Gartenschaugelände

Teil 2: Keltenspielplatz: Abenteuer auf dem Schwanberg

Teil 3: Rasante Fahrten am Iphöfer Ringsbühl-Spielplatz

Teil 4: Ein Dorfladen mit Spielwiese in Buchbrunn

Teil 5: Ein bisschen Urwald am Rand Kleinlangheims

Teil 6: Spielspaß für alle am Marktbreiter Mainufer

Teil 7: Wo kleine Forscher im Schirnbach planschen

Teil 8: Kicken, Klettern und Rutschen in Volkach

Teil 9: Mit dem Boot durch Untersambach schweben

Teil 10: Sport und Spaß im Stadtpark neben der Abtei