Fünftklässler klopften Steine

Projektleiterin Christiane Lehrieder überlegte sich für die Fünftklässler für deren Projekttag etwas Besonderes. Sie nahm Kontakt zum Natursteinbetrieb Hartner/Andreas Fenn und der Diplomgeologin Uschi Merten auf. Ganz in der Nähe des Gymnasiums gibt es einen kleinen aufgelassenen Steinbruch, den sie mit den Schülern besuchen wollte. Und so machten sich 15 Fünftklässler, ausgerüstet mit Hammer und Meißel auf den Weg zum Steinbruch. Die Schüler konnten es gar nicht erwarten, mit dem „Klopfen“ zu beginnen. Die Fundstücke wurden dann gemeinsam mit Uschi Merten betrachtet und begutachtet. Der Steinbruch in Marktbreit bietet eine Besonderheit. In einem Abstand von nur 50 Metern kann man Gesteine des Muschelkalks und auch des Unteren Keupers (Werksandstein) finden. Uschi Merten erzählte etwas über die Entstehung des Muschelkalks und des Werkstandsteins. Die schönsten Stücke packten die Schüler in ihre Rucksäcke, um sie mit nach Hause zu nehmen. In der Schule wurden dann Mineralien betrachtet und Gesteine bestimmt. Die Schüler lernten die unterschiedlichsten Mineralien, wie Calcit, Amethyst, Rauchquarz, Baryt oder auch Doppelspat kennen. Höhepunkt des Projektes war ein Wettbewerb in Form eines Quiz, um den "Mineralien-König" oder die "Mineralien-Königin" zu ermitteln.