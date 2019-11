Kitzingen vor 16 Minuten

Fünfte Klassen des AKG im Schullandheim Bauersberg in der Rhön

Drei Tage verbrachten die Jüngsten des Armin-Knab-Gymnasiums im Schullandheim Bauersberg bei Bischofsheim in der Rhön. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, spielte das Wetter gut mit und die Schüler konnten sowohl ihre Wanderung zur Kalten Buche, einem erloschenen Vulkan, absolvieren, als auch verschiedene Kurse (Experimente am Bach, Geocaching, Vulkanismus und Fossiliensuche) besuchen. Stockbrot am Lagerfeuer ließ mit gemeinsamen Liedern Stimmung aufkommen und am letzten Abend galt es, bei der Show der Tutoren die besten Talente zu finden. Den ersten Preis erzielte Hannah Hofmann mit ihrem Gedicht über das Schullandheim. Neben der Weiterbildung standen vor allem gruppendynamische Prozesse im Mittelpunkt des Aufenthaltes. Die Verstärkung der Klassenleiter durch die jeweiligen Tutoren der Klassen bewährte sich, wie es weiter heißt, auch in diesem Jahr bestens. Nach einem Besuch des Schwarzen Moors fuhren die Klassen wieder nach Hause.