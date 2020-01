Sulzfeld vor 39 Minuten

Fünf Sternsinger-Gruppen zogen durch Sulzfeld

In fünf Gruppen waren die Sternsinger in Sulzfeld unterwegs, um den Segen in die Häuser des Ortes zu bringen und Spenden für notleidende Kinder zu sammeln, in diesem Jahr besonders für die im Libanon. Ausgesandt wurden die Jungen und Mädchen im Gottesdienst von Pfarrvikar Jürgen Thaumüller, der laut einer Mitteilung zuvor die Kreide für die Inschrift an den Türen gesegnet hatte und auch den Sternsingern für ihre Tour Gottes Segen wünschte.