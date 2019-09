Fünf Orte waren an der Mainschleife ohne Wasser

Einen Rohrbruch entdeckte die Fernwasserversorgung Franken (FWF) am Donnerstagmorgen auf ihrer Versorgungsleitung zwischen Volkach und Nordheim. In Astheim, Nordheim, Sommerach, Escherndorf und Köhler sowie auf der Vogels- und Hallburg musste die Wasserversorgung ab 10 Uhr unterbrochen, wie das Unternehmen in einer Pressemeldung mitteilt. Nach der Abstellung machten sich Mitarbeiter der FWF sowie eine Tiefbaufirma, ein Trupp von insgesamt acht Leuten, an der Schadensstelle an die Arbeit. Eine Überbauung direkt über dem Leck ließ die Reparatur aufwändiger werden als zunächst gedacht. Am Ende zogen sich die Arbeiten bis in die Nacht hinein. Das etwa fingerdicke Loch war an einem Rohr mit 25 Zentimeter Innendurchmesser entstanden. Die Wasserversorgung konnte kurz nach Mitternacht wiederaufgebaut werden. Eine endgültige Reparatur wird laut FWF in den nächsten Wochen erfolgen, die betroffenen Gemeinden werden frühzeitig informiert.