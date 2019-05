Kitzingen vor 15 Minuten

Fünf Kleinunfälle im Stadtgebiet

Am Dienstag ereigneten sich im Stadtgebiet Kitzingen im Laufe des Tages fünf Verkehrsunfälle. Es handelte sich dabei überwiegend um Kleinunfälle, welche beim Ein- oder Ausparken entstanden sind, so die Polizei in ihrem Pressebericht. Der Gesamtschaden bei allen Unfällen betrug etwa 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand.