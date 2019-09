Führung zu Weinbau im Kirchenburgmuseum

In der Führung „Der Winzerschutzherr Kilian“ am Sonntag, 22. September, von 14 bis 15 Uhr, erzählt Museumsleiter Reinhard Hüßner Wissenswertes und Kurioses über die Geschichte des Weinbaus und vor allem des Weinverbrauchs in der Region. Wie wirkte sich der Weinbau auf den Alltag der Bewohner aus? Welche geologischen und klimatischen Voraussetzungen musste ein Weinberg erfüllen? Mit welchen Geräten wurden die aufwendigen Arbeitsschritte von der Weinlese bis zur Gärung vollzogen? Die Besucher erleben laut Pressemitteilung eine informative und unterhaltsame Führung rund um den kostbaren Rebensaft.

Sonderausstellung zum Posaunenchor

Davor und danach besteht die Möglichkeit, die Museumsgebäude sowie die aktuelle Sonderausstellung „Wenn, Herr, einst die Posaune ruft – 50 Jahre Posaunenchor Mönchsondheim“ im Obergeschoss des historischen Gasthauses „Zum Schwarzen Adler“ zu besuchen.

Viele evangelische Gemeinden zählen auf die musikalische Bereicherung durch „ihren“ Posaunenchor, heißt es weiter im Pressebericht. Wie es zu dieser typisch evangelischen Erfindung kam, zeigt das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim in der Sonderausstellung anlässlich des 50. Gründungsjubiläums des Posaunenchors Mönchsondheim. Die Sonderausstellung wird bis Sonntag, 1. Dezember, gezeigt und kann während der Öffnungszeiten des Freilandmuseums besucht werden.

