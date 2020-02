Kitzingen vor 1 Stunde

Führung für Gehörlose: Premiere im Deutschen Fastnachtmuseum

Am Sonntag fand im Deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen die erste Führung für Gehörlose mit Gebärdensprachdolmetscherin statt. "Das war eine Premiere für mich und eine beeindruckende Erfahrung", berichtete Museumsleiterin Daniela Sandner. Eine Dolmetscherin übersetzte laut einer Pressemitteilung die Informationen rund um das Thema Fasching simultan in Gebärdensprache. Die 25 hörgeschädigten Teilnehmer der Führung kamen aus Kitzingen, Würzburg, Schweinfurt und aus der Rhön angereist. "Wir freuen uns sehr über so viel Interesse. Das bestärkt uns darin, auch weiterhin Veranstaltungen mit Gebärdensprachdolmetscher hier in Kitzingen anzubieten", sagte Astrid Glos, Referentin für Integration bei ihrer Begrüßung. "Auch Inklusion ist ein Puzzleteilchen unserer Integrationsarbeit und durch kulturelle Veranstaltungen, wie diese Besichtigung, ermöglichen wir den Menschen mit Handicap eine Teilhabe in unserer Mitte", wird Glos in der Mitteilung zitiert. Gemeinsam mit Jutta Liehr von der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) organisierte Astrid Glos die Führung.