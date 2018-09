Führung durch Dorf und Flur

„Der lange Weg der Franken nach Bayern“ lautet der Titel der Führung mit Monika Conrad am Samstag, 15. September. Die rund zweistündige Führung beginnt um 14 Uhr im Torhaus der Kirchenburg in Kleinlangheim und endet laut Pressemitteilung rund zwei Stunden später an der barocken Friedhofskapelle mit einem Gedenken an die vielen Opfer auf dem Weg zu Freiheit und Demokratie und einem Aufruf zu Zivilcourage gegen Intoleranz und Fremdenhass. Der Eintritt ist frei.