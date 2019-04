Mainbernheim vor 1 Stunde

Führerschein sichergestellt

Zwei aufmerksamen Kunden fiel am Sonntagmittag in Mainbernheim in einer Tankstelle ein offenbar alkoholisierter Mann auf. Als dieser in seinen Pkw stieg und losfuhr, verständigten sie die Polizei. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.