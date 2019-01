Füchse verursachen Wildunfall

Am Dienstagmorgen war ein 58-jähriger Autofahrer auf der B 8 von Repperndorf kommend in Richtung Kitzingen unterwegs. Am Stadteingang sprangen laut Polizeibericht zwei Füchse auf die Fahrbahn, wobei ein Tier von dem VW Polo erfasst wurde. Am Auto entstand Schaden von etwa 1000 Euro.