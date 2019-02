Fuchs oder Hase?

Am Dienstagabend hatte eine 40-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Marktbreiter Straße in Obernbreit mit ihrem Fahrzeug eine Begegnung mit einem Tier. Die Daimler-Fahrerin konnte bei der Unfallmeldung allerdings nicht angeben, ob es sich dabei um einen Fuchs oder Hasen gehandelt hatte. An Ihrem Pkw entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Das Tier konnte im Bereich der Unfallstelle nicht vorgefunden werden.