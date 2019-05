Castell vor 1 Stunde

Frühlingswanderung des Steigerwaldklubs Castell

Zur Frühlingswanderung trafen sich die 19 Mitglieder des Steigerwaldklubs Castell. Wegen der noch andauernden Sperrung der Traumrunde Prichsenstadt wurde im Casteller Umland gelaufen, wie es in einer Mitteilung des Klubs heißt. Start war am Forsthaus vor Wüstenfelden. Über Krettenbach führte die Strecke nach Oberscheinfeld. Dieser Weg durch die explodierende Natur, welche mit vielen Grüntönen und blühenden Wegbegleitern das Auge erfreute, war laut Mitteilung ein besonderes Erlebnis. Von der Höhe boten sich wunderbare Ausblicke in die Hügellandschaft, Orte wie Stierhöfstetten und Herper liegen darin eingebettet. Die mittägliche Einkehr war in Oberscheinfeld, ehe es wieder zurück ging. Am Ende der 14 Kilometer langen Wanderung waren sich alle einig: Auch in unmittelbarer Nähe gibt es lohnende Wege und Ziele.