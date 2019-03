Frühlingskonzert sorgt für stimmungsvollen Nachmittag

Das Frühlingskonzert der Marktbreiter Musikanten zauberte eine Stimmung in die ausverkaufte Lagerhalle, die so gar nichts mit dem Wetter zu tun hatte.

Dirigent Kilian Mend, Sängerin Cilly Fröhling und die 19 Musiker sorgten mit böhmischer Blasmusik, mitreißenden Eigenkompositionen und Musik aus aller Welt für Fröhlichkeit. Die schönste Sache der Welt, die Liebe, stand ebenso im Brennpunkt hochwertiger Darbietungen wie die Liebe zur Heimat und – bei Musikstücken des böhmischen Komponisten, Arrangeurs und Kapellmeisters Ernst Mosch (1925-1999)– zum Egerland. Bekannte Stücke aus seiner Feder wie "Späte Liebe", "Mondschein an der Eger" oder "Wir sind Kinder von der Eger" regten die musikbegeisterten Zuhörer ein ums andere Mal zum Mitsingen und Schunkeln an, vereinzelt auch zum Tanzen.

Namens des Nordbayerischen Musikbundes zeichnete Kreisdirigent Siegfried Graf vier Musiker der Kapelle für ihre Arbeit aus. Graf sah den Saal zur Ehrung bestens eingestimmt, denn die Zuhörer wirkten auf ihn wie eine große Blasmusikfamilie. Er unterstrich, dass es für Musiker vom Beginn ihrer Ausbildung an bis hin zu Auftritten meist lange und anstrengende zehn Jahre dauere. Daher dürfe er zum Erfolg gratulieren.

Während Wolfgang Schnellenberger (Trompete) nicht teilnehmen konnte freute sich Georg Troll (Trompete) über die Ehrennadel in Gold mit Kranz für 50 Jahre aktive Mitarbeit in der Blasmusik. Für zehn Jahre wurden Jana Müller (Querflöte) und Christopher Tellinger (Trompete) mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Vorsitzender Helmut Bauereiß würdigte die Einsatzfreude seiner zuverlässigen Musiker und seiner beiden Nachwuchsmusiker gleichermaßen.

Als das Konzert nach rund drei Stunden zu Ende ging, hatte noch keiner der Besucher seinen Platz verlassen, selbst Bürgermeister Erich Hegwein blieb bis zur letzten Zugabe. Kapellmeister Kilian Mend hatte in der Zwischenzeit mit seiner mitreißenden Stabführung körperliche Schwerarbeit geleistet.