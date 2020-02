Sulzfeld vor 31 Minuten

Frühlingskonzert im Sulzfelder Rathaus

Das Orchester Sulzfeld und das Jugendensemble Röttingen laden an diesem Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr zum gemeinsamen Frühjahrskonzert in das Rathaus in Sulzfeld ein. Mit einem breiten Repertoire aus Filmmusik, Klassik, Pop, 80er Jahre-Sound und sinfonischer Unterhaltungsmusik zeigen die 30 jungen Musiker, was sie in einem intensiven Probenwochenende erfolgreich einstudiert haben. Unter Leitung von Oliver Hummel werden die beiden Orchester laut Pressemitteilung für einen mitreißenden Konzertgenuss im Sulzfelder Rathaus sorgen. Der Eintritt ist frei, für Snacks und Getränke ist gesorgt.