Equarhofen vor 1 Stunde

Frühlingsfest der Blasmusik mit Marktstefter Musikanten

Am Samstag, 14. März, laden die Kesselring-Musikanten aus Marktsteft unter Leitung von Jochen Münz zu einem Blasmusikabend in die Musikhalle nach Equarhofen (Lkr. Neustadt an der Aisch) ein. "Blasmusik pur – mit guter Laune", das ist der Leitsatz der Kesselring-Musikanten. Daher verspricht die Kapelle einige Stunden Kurzweil mit vielen bekannten Schmankerln, aber auch Neukompositionen und Solo-Stücke, vorgetragen in unverwechselbarem Stil, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Bewirtung sorgt die Blaskapelle Equarhofen. Reservierungen sind möglich unter Tel.: (09865) 797.