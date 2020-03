"Frühlingserwachen" in der Kirchenburg in Kleinlangheim

Die Kleinlangheimer Landfrauen laden mit einer Pressemitteilung am Sonntag, 22. März, ab 12 Uhr zum "Frühlingserwachen" in der Kleinlangheimer Kirchenburg ein. Zur Markteröffnung stimmen Schulkinder mit ihren Liedern auf den Frühling ein.

Anschließend steht Selbstgemachtes im Mittelpunkt. Angeboten werden unter anderem Dekorationsartikel, Floristik und Wohnaccessoires. Handwerker wie Schuster oder Korbflechter stellten ihre Arbeit vor. Die Kinder können Osternester suchen, die der Sandhase versteckt hat, oder basteln. Um 14 Uhr findet eine Kirchenburgführung statt und ab 15 Uhr stimmen Pfarrer Harald Vogt, Monika Zehnder, Valentina Zielonka und die Pfarrgass-Sänger in der Kirche auf Ostern ein. Das Dorf- und Handwerkermuseum in der Kirchenburg sowie der Trödelladen in der Bahnhofstraße hätten ebenfalls geöffnet, heißt es in der Mitteilung.