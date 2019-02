Frühjahrssammlung der bayerischen Diakonie startet

Ab Montag, 25. Februar, ist es wieder so weit: In ganz Bayern werden Menschen für die Diakonie in Bayern sammeln. Unter dem Motto „Freiwillig. Für andere. Und für uns“ bittet der zweitgrößte Wohlfahrtsverband im Freistaat bis 3. März um Spenden für seine verschiedenen Arbeitsfelder. Besonders im Focus stehen dieses Jahr die verschiedenen Angebote für Freiwillige, so die Mitteilung.

Schon 1954 entstand in Bayern unter dem Motto „Gib ein Jahr“ die Idee eines Freiwilligenjahres, von dem junge Menschen ebenso profitieren sollten, wie die gesamte Gesellschaft. Und als im Jahr 2011 die Wehrpflicht – und damit auch der Zivildienst – ausgesetzt wurde, trat an diese Stelle der Bundesfreiwilligendienst (BFD). Hinter den Erfolgsmodellen Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und BFD verbergen sich jetzt viele Möglichkeiten, sich für einige Zeit freiwillig zu engagieren, Erfahrungen zu sammeln, den Blick zu weiten – und sich so vielleicht eine neue Perspektive zu eröffnen.

Freiwilliges Engagement ist auch bei der Diakonie Kitzingen in verschiedenen Formen möglich und wird unterstützt.