Vom 18. bis 24. März findet in Unterfranken die Frühjahrssammlung der Caritas statt. Sie steht unter dem Motto „Gemeinsam stärker“. Auch in Kitzingen und im Landkreis machen sich in den kommenden Tagen wieder Sammler auf den Weg von Haus zu Haus, teilt die Caritas mit.

Es sind Frauen und Männer, die diesen Dienst ehrenamtlich erbringen. Sie haben ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen und können bei Bedarf auf Hilfsangebote hinweisen. Die Caritas setzt nicht auf kommerzielle Dienstleister. Vielerorts werden inzwischen auch Spendenbriefe an die Haushalte verteilt. Diese enthalten einen Überweisungsträger mit den Bankdaten der entsprechenden Kirchenstiftung, heißt es in der Pressemitteilung.

Die gesammelten Spenden würden ausschließlich für caritative Zwecke und damit für die Menschen in der Region verwendet. 40 Prozent der Spenden erhalte der Kreiscaritasverband Kitzingen. In diesem Jahr sollen die eingehenden Gelder über den Allgemeinen Sozialen Beratungsdienst (ASBD) direkt an hilfsbedürftige Kinder, Frauen, Männern und Familien weitergegeben werden. Auch das neue Projekt von Caritas und Kirche „Sozialpaten“ wird über Spenden finanziert. 30 Prozent verbleiben laut Pressemitteilung in der Pfarrei und sollen Hilfsbedürftigen, sowie Nachbarschaftshilfen und Kitas und Besuchsdiensten zugute kommen. Durch das Pfarrbüro werden die Gelder weitergegeben, um große Not zu lindern oder Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die verbleibenden 30 Prozent erhält der Diözesanverband. Er finanziert damit unter anderem Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für ehrenamtlich Engagierte, heißt es am Ende der Mitteilung.