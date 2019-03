Frühjahrsputz bei den Bäumen

Jahrelang wurde die Pflege des Baum- und Strauchbestands in der Siedlung vernachlässigt. Wildwuchs, übermäßiger Efeu-Bewuchs, Baumkronen, die ineinander verwachsen sind, waren die Folge. Anfang des Jahres wurde deshalb „aufgeräumt“. Für die Kitzinger Baugesellschaft war bei der geplante Maßnahme das Augenmaß besonders wichtig, „Erhalt der Bäume und Sträucher wo möglich, Entfernen wo nötig“, so Rebecca Hick, Geschäftsführerin der Kitzinger Baugesellschaft mbH.

Eine auf Baumpflege spezialisierte Kitzinger Firma sichtete, gemeinsam mit einem zertifizierten Baumkontrolleur, zuerst den Bestand und führte im Anschluss die Arbeiten aus. Eines der Hauptprobleme: viele der Sträucher und Pflanzen nahmen sich gegenseitig den Platz zum Wachsen, oder unter den Bäumen befanden sich Wäscheleinen zum Wäsche aufhängen.

Ziel der Maßnahme war laut Mitteilung, die Grundstücke attraktiver zu gestalten, sie neu zu strukturieren und durch den Rückschnitt zu „belüften“. Alter Baumbestand konnte erhalten werden, wie ein wunderschöner Kirschbaum in der Memellandstraße. Damit dieser weiterhin jedes Jahr blühen und Früchte tragen kann mussten stattdessen zwei Koniferen weichen.

Ab Mai wird in der Siedlung nachgepflanzt. Ein Schwerpunkt der Nachpflanzungen liegt in der Böhmerwaldstraße, dabei kommen speziell blühende Pflanzen und Sträucher zum Einsatz. Zusätzlich soll eine Blumenwiese für Insekten in der Ernst-Reuter-Straße entstehen, um den Insekten und Vögeln einen Lebensraum zu bieten.