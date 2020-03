Wiesenbronn vor 20 Minuten

Frühjahrskonzert des Wiesenbronner Posaunenchors

Das diesjährige Frühjahrskonzert fand in der Heilig-Kreuz-Kirche statt. Die Begrüßung der Bläser und Gäste übernahm Diana von Petery in ihrer Funktion als Vorsitzende, heißt es in einer Pressemitteilung.