Frühjahrskonzert der Blaskapelle Altmannshausen in Abtswind

Die Blaskapelle Altmannshausen lädt auch dieses Jahr wieder ein zu ihren Frühjahrskonzerten unter dem Motto "Wir leben Blasmusik". Nachdem im Herbst 2019 die Fans ihr Wunschprogramm wählen durften, stehen dieses Mal laut Pressemitteilung die Lieblingsstücke der Musikanten im Mittelpunkt. Es wird ein buntes Programm, bei dem für alle Freunde der Blaskapelle feine Leckerbissen und immer wieder gern gehörte Stücke dabei sein werden. Die Konzerte finden am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr in Abtswind im Haus des Gastes sowie am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr in Neustadt an der Aisch in der Neustadt-Halle statt. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.